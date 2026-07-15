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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Une malédiction éternelle… Les champions du monde écrasent toujours l'Angleterre

Angleterre vs Argentine
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Espagne vs À déterminer
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T. Tuchel
Angleterre
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É.-U.
Espagne
Allemagne

L'Angleterre a une nouvelle fois échoué à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde.

La sélection anglaise a de nouveau buté en phase à élimination directe sur un champion du monde, s’inclinant 2-1 face à l’Argentine ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le site français « stats foot », l’Angleterre a perdu ses neuf derniers matchs consécutifs en phase à élimination directe de la Coupe du monde face à des équipes ayant déjà remporté le titre, prolongeant ainsi sa malédiction face aux champions du monde lors des grands rendez-vous.

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Selon la même source, l’élimination des « Trois Lions », coachés par l’Allemand Thomas Tuchel, confirme une réalité historique : aucune sélection n’a jamais remporté la Coupe du monde sous la conduite d’un sélectionneur étranger.

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Les Three Lions avaient pourtant ouvert le score dès la 55^e minute par Anthony Gordon, puis les « Trois Lions » se sont repliés dans leur camp pour défendre leur avance face à une avalanche d’attaques argentines, avant qu’Enzo Fernández n’égalise d’une frappe puissante à la 85^e minute, servi par Lionel Messi.

Alors que la rencontre semblait se diriger vers les prolongations, Lautaro Martínez a offert la qualification aux siens d’une tête décisive, sur un centre millimétré de Messi, dès la 90^e+2 minute.

Grâce à ce succès, l’Argentine poursuit sa quête d’un deuxième sacre consécutif et retrouvera l’Espagne en finale dimanche prochain, après que « La Roja » a disposé de la France (2-0) lors de l’autre demi-finale, mardi.


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