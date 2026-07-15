Une malédiction éternelle… Les champions du monde écrasent toujours l'Angleterre

La sélection anglaise a de nouveau buté en phase à élimination directe sur un champion du monde, s’inclinant 2-1 face à l’Argentine ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le site français « stats foot », l’Angleterre a perdu ses neuf derniers matchs consécutifs en phase à élimination directe de la Coupe du monde face à des équipes ayant déjà remporté le titre, prolongeant ainsi sa malédiction face aux champions du monde lors des grands rendez-vous.

Lire aussi

Vingt ans plus tard… Embolo est le quatrième joueur sanctionné pour tricherie en Coupe du monde

Les Argentins provoquent les Three Lions par un chant provocateur

Selon la même source, l’élimination des « Trois Lions », coachés par l’Allemand Thomas Tuchel, confirme une réalité historique : aucune sélection n’a jamais remporté la Coupe du monde sous la conduite d’un sélectionneur étranger.

Les Three Lions avaient pourtant ouvert le score dès la 55^e minute par Anthony Gordon, puis les « Trois Lions » se sont repliés dans leur camp pour défendre leur avance face à une avalanche d’attaques argentines, avant qu’Enzo Fernández n’égalise d’une frappe puissante à la 85^e minute, servi par Lionel Messi.

Alors que la rencontre semblait se diriger vers les prolongations, Lautaro Martínez a offert la qualification aux siens d’une tête décisive, sur un centre millimétré de Messi, dès la 90^e+2 minute.

Grâce à ce succès, l’Argentine poursuit sa quête d’un deuxième sacre consécutif et retrouvera l’Espagne en finale dimanche prochain, après que « La Roja » a disposé de la France (2-0) lors de l’autre demi-finale, mardi.



