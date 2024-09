Une légende demande le retour de Thiago Silva !

Rivaldo a exhorté le Brésil à appeler Hulk et Thiago Silva pour aider la Seleçao dans sa campagne de qualification pour la Coupe du monde.

Les hommes de Dorival Junior ont succombé à une défaite 1-0 contre le Paraguay à Asuncion lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ce qui les a laissés à la cinquième place du classement de la CONMEBOL. Le manager a décidé de faire débuter le trident du Real Madrid composé de Vinicius Jr., Rodrygo et Endrick en attaque, mais ils n'ont pas réussi à faire marquer leur équipe contre une unité défensive robuste.

Cette série de performances médiocres a forcé le vainqueur de la Coupe du monde 2002 Rivaldo à suggérer que l'attaquant de l'Atlético Mineiro Hulk et le défenseur de Fluminense Thiago Silva devraient être rappelés en équipe nationale. Hulk avait représenté le Brésil pour la dernière fois en 2021 tandis que l'ancien défenseur de Chelsea n'a pas reçu d'appel depuis la défaite en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre la Croatie.

Dans une interview avec Betfair, Rivaldo a déclaré : « D'après ce que j'ai vu lors du match d'hier, si vous appelez Hulk, même si ce n'est pas pour la Coupe du monde, il serait d'une grande aide pour ces qualifications. Thiago Silva pourrait revenir dans une équipe comme celle-ci, pour nous aider à nous qualifier plus facilement. Ce sont de grands noms qui seraient bons pour le moment, ils peuvent supporter la pression de ces matchs et la pression de la presse.

« Nous avons de nombreux joueurs remarquables au Brasileirão qui ont déjà joué pour l'équipe nationale. Hulk jouerait très bien contre ces équipes lors des qualifications, en regardant comment il s'entraîne et se prépare, il aurait de grandes chances de revenir en équipe nationale à ce moment-là. »

Rivaldo s'est montré extrêmement critique à l'égard de la performance du Brésil contre le Paraguay et a qualifié l'équipe de « très mauvaise équipe ».

« Ce n'est pas l'équipe que les fans et les amateurs de football aiment voir », a-t-il déclaré.

« C'est une très mauvaise équipe. L'équipe traverse des moments très compliqués et difficiles. La défaite face au Paraguay, dont l'équipe est bien inférieure à celle du Brésil, est triste et suscite la colère du peuple brésilien. Mais les joueurs doivent continuer, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il faut penser au Chili à l'extérieur, qui traverse une période très difficile.

"Si nous perdons contre les Chiliens, ce sera encore plus compliqué, car nous nous rapprochons de plus en plus du début de la Coupe du monde et nous devrions déjà être beaucoup plus préparés et en phase. À ce moment-là, les autres équipes seraient déjà inquiètes pour le Brésil."

Le Brésil est toujours en lice pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et aux États-Unis. Les six premières nations auront un billet direct pour l'événement mondial phare, tandis que la septième devra gagner sa place grâce à un barrage interconfédération. Les quintuples champions du monde reprendront la compétition le mois prochain contre le Chili et le Pérou lors de leurs deux prochains matches de qualification pour la Coupe du monde.