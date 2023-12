Une légende de Man Utd humilie Anthony Martial

Moins en vue lors du choc contre Newcastle, Anthony Martial s’est fait détruire par une légende de Manchester United.

Depuis son arrivée en 2015 en provenance de l’AS Monaco, Anthony Martial est constamment sous le feu des critiques saison après saison. Ce lundi encore, l’international français se retrouve au cœur des débats après sa prestation médiocre face à Newcastle, dimanche. Et cette fois-ci, l’attaque vient d’une légende des Red Devils, en l’occurrence, Roy Keane.

Roy Keane détruit Anthony Martial

Ancien joueur de Manchester United (1993 – 2005), Roy Keane, devenu consultant, suit avec un œil avisé les performances de son ancien club. C’était le cas dimanche soir où l’ancien international irlandais a été dégoûté par la prestation d’Anthony Martial. « On pardonne à Martial le fait qu'il marque un but tous les 14 ans. Mais laissez-moi vous dire quand, à Newcastle, sous pression, on vous donne le ballon, vous feriez mieux de vous emparer de ce ballon pour nous faire remonter le terrain et nous donner un peu d'air. On lui donne des ballons et il les rend bêtement... », a fustigé Roy Keane au micro de Sky Sports.

Martial n’a pas le niveau de Manchester United pour Keane

En 208 matchs de Premier League sous les couleurs de Manchester United, Anthony Martial n’a marqué qu’à 63 reprises. L’international français n’est jamais parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’attaque des Red Devils. Martial a même été prêté au FC Séville en janvier 2022 avant de revenir au club en fin de saison. Pour Roy Keane, le Français n’a jamais eu le niveau de Manchester United et aurait dû être libéré depuis. « Manchester United a essayé de se débarrasser de lui il y a quelques années. On juge Manchester United sur ce que le club fait dans les grands matchs. Si vous ne pouvez pas vous mettre au niveau, vous n'êtes peut-être pas un joueur fait pour ce club », a lâché Roy Keane.