Une légende de l'OM fracasse Mbappé

Kylian Mbappé a été scruté de près au cours des premières phases de cette saison.

Il n’a pas réussi à marquer lors de ses trois premiers matchs en Liga, bien qu’il ait marqué lors de ses débuts en Supercoupe de l’UEFA contre l’Atalanta, tout en inscrivant un doublé lors du dernier match du Real Madrid contre le Real Betis.

S’adressant à NewBettingOffers.co.uk, l’ancien footballeur Chris Waddle estime que l’on s’attend à ce que Mbappé soit scruté de près, compte tenu du statut qu’il détient. La décision du joueur de 25 ans de rejoindre le Real Madrid a également été remise en question.

« Il a de grandes capacités et je suis sûr qu’il fera un énorme carton au Real Madrid. C’est un footballeur fantastique et il a le transfert qu’il a toujours voulu. Les attentes sont énormes, c’est une superstar.

« J’ai toujours pensé que c’était un transfert étrange, car il veut jouer sur l’aile gauche et il ne jouera jamais là au Real Madrid. Ils ont déjà deux ailiers qui ont très bien joué ces dernières années, Vinicius Junior et Rodrygo. Je pense qu’ils tireront encore plus de profit de lui en le faisant jouer sur le côté gauche, mais il a joué au milieu et s’est bien débrouillé. »

Waddle s’attend à ce que les Blancos soient à nouveau une force cette saison, même si les problèmes de blessures qui les affligent continuellement pourraient être dévastateurs.

« Cette équipe du Real Madrid semble capable de dominer la Ligue des champions. C’est l’équipe à battre en Liga et en Europe. Mais s’ils se blessent quelques fois, cela pourrait leur coûter cher. »