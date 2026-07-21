Un rapport espagnol s'est moqué d'une « théorie du complot » qu'il a qualifiée d'étrange, laquelle s'est répandue parmi certains supporters argentins sur les réseaux sociaux, dans une tentative d'expliquer la défaite de leur sélection face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026.

La sélection espagnole avait remporté la finale sur le score d'un but à zéro, décrochant ainsi le titre mondial, au terme d'une rencontre durant laquelle elle a imposé une supériorité technique écrasante sur la sélection argentine, même si cette domination ne s'est pas réellement traduite dans l'écart au tableau d'affichage.

Selon le journal Mundo Deportivo, un certain nombre d'utilisateurs de la plateforme « X » ont partagé, après le match, une vidéo de Lionel Messi en train de s'adresser aux joueurs de la sélection argentine dans le vestiaire, avant qu'ils ne rejoignent la pelouse pour disputer la finale, estimant que les mots du capitaine pouvaient porter des indices sur l'existence d'une situation anormale au sein de l'équipe.

Dans cette séquence, Messi apparaît en train de tenter de calmer ses coéquipiers avant le match, en disant : « Allez les gars, du calme, le plus important c'est d'être calmes, de penser uniquement au jeu et d'oublier tout le reste, de penser à nos supporters et de penser au jeu. »

Le journal a ajouté que certains supporters argentins sont allés plus loin, considérant que « le calme des joueurs et leur manque d'enthousiasme apparent à ces moments-là étaient peut-être la preuve qu'ils avaient abordé la finale sous contrainte ou influencés par un facteur inconnu », dans une tentative de trouver une explication en dehors du terrain à la prestation livrée par la sélection face à l'Espagne.

Mundo Deportivo s'est moqué de ces spéculations, les qualifiant de « théorie du complot folle », estimant que certaines voix cherchent des explications obscures pour justifier la piètre prestation et la défaite face à la sélection espagnole, plutôt que de reconnaître la supériorité de l'Espagne dans ce match.

Le journal a souligné que les paroles de Messi, dont l'objectif évident était de calmer les joueurs et de les inciter à se concentrer avant le match, ont été interprétées d'une manière différente par une partie du public, au point de devenir matière à une théorie du complot prétendant que les joueurs argentins n'auraient pas abordé la finale en pleine possession de leur liberté ou de leur concentration.

À lire aussi :

Équivalent d'une médaille d'or... Yamal révèle les mots de Messi après la finale du Mondial