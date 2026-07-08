Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Une journée exceptionnelle, mais teintée d’amertume pour la star des Pharaons

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
Trezeguet
Argentine
Égypte
É.-U.

Un numéro spécial a été mis en place pour surmonter cette perte douloureuse.

Mahmoud Hassan « Trezeguet » a franchi une nouvelle étape dans sa carrière internationale avec la sélection égyptienne, même si celle-ci s’est révélée éprouvante pour les Pharaons.

Entré en jeu à la 73^e minute à la place de Haytham Hassan lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, mardi soir, l’attaquant a célébré sa 100^e sélection sous le maillot égyptien.

Les Pharaons ont frôlé l’exploit historique en menant 2-0 grâce à Yasser Ibrahim et Mostafa Zico, avant de céder face à la réaction fulgurante de Messi et des siens, auteurs de trois buts en 13 minutes.

L’Argentine affrontera la Suisse en quarts de finale, après la victoire helvétique 4-3 aux tirs au but ce mercredi matin.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Suisse crest
Suisse
SUI

Lire aussi : « Un tournoi truqué pour Messi »… Tollé mondial contre les arbitres du match Égypte-Argentine

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google