Une journée exceptionnelle, mais teintée d’amertume pour la star des Pharaons

Mahmoud Hassan « Trezeguet » a franchi une nouvelle étape dans sa carrière internationale avec la sélection égyptienne, même si celle-ci s’est révélée éprouvante pour les Pharaons.

Entré en jeu à la 73^e minute à la place de Haytham Hassan lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, mardi soir, l’attaquant a célébré sa 100^e sélection sous le maillot égyptien.

Les Pharaons ont frôlé l’exploit historique en menant 2-0 grâce à Yasser Ibrahim et Mostafa Zico, avant de céder face à la réaction fulgurante de Messi et des siens, auteurs de trois buts en 13 minutes.

L’Argentine affrontera la Suisse en quarts de finale, après la victoire helvétique 4-3 aux tirs au but ce mercredi matin.

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