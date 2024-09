"Une horreur, "un gaspillage", tout le monde veut la peau de ce joueur du Barça !

Les supporters du FC Barcelone, et même les journalistes, commencent à se retourner contre Ferran Torres.

Les Blaugrana ont connu un début de saison parfait en Liga lors des sept premiers matchs de la nouvelle saison, mais l'entraîneur Hansi Flick a beaucoup fait tourner son équipe contre Osasuna lors de la huitième journée.

L'équipe étant en proie à des blessures avant une semaine de trois matchs, l'Allemand a décidé de ne prendre aucun risque et a fait jouer une multitude de talents locaux. Jules Kounde et Robert Lewandowski étaient les seuls joueurs non espagnols dans son onze de départ.

Malgré le fait que les jeunes joueurs du FC Barcelone ont très bien joué lorsqu'ils en ont eu l'occasion cette saison, ils ont eu du mal contre Osasuna et étaient menés 2-0 à la mi-temps.

Cependant, ce n'est pas un jeune joueur qui a attiré les foudres des fans du FC Barcelone avec sa performance.

Au lieu de cela, Ferran Torres a été vivement critiqué par les supporters et même par certains journalistes. Bien que l'ancien joueur de Manchester City n'ait jamais réussi à enflammer le monde à Barcelone, il s'est souvent révélé être un joueur efficace en sortie de banc.

Contre Osasuna, cependant, il a été désigné dès le début et n'a pas réussi à concrétiser. Il a raté une énorme occasion peu avant la pause et a ensuite été critiqué sur les réseaux sociaux.

Un compte de fan de Barcelone a décrit le premier contact de l'international espagnol comme « horrible », tandis que le journaliste Javi Miguel a tonné que « jouer avec Torres est pire que jouer à 10 ».

D'autres l'ont décrit comme une « horreur », un « gaspillage de 55 millions d'euros » et un supporter a demandé : « Je me demande ce qu'ils lui trouvent ? » Torres est candidat à la vente par Barcelone depuis un certain temps et il n'a certainement pas aidé sa cause contre Osasuna.