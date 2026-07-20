Une grande surprise dans l'équipe type du Mondial 2026

La Coupe du monde 2026 s'est clôturée avec le sacre de l'Espagne, championne pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire 1-0 en finale contre l'Argentine.

Le site « Sofa Score » a dévoilé l’équipe type du tournoi, largement dominée par les champions du monde, avec cinq joueurs espagnols : Rodri, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi et Pedro Porro, illustrant la domination de la « Roja » tout au long de la compétition.

La grande surprise concerne le poste de gardien, où le Suisse Gregor Kobel a été préféré à l’Espagnol Unai Simón, bien que le gardien ibérique ait officiellement reçu le Gant d’or de la FIFA pour son rôle clé dans le sacre espagnol. Son coéquipier Pau Cubarsi a été désigné meilleur jeune, tandis que Rodri a décroché le Ballon d’or du tournoi et que le Soulier d’or est revenu au Français Kylian Mbappé.

Malgré la défaite en finale, Lionel Messi figure tout de même dans ce onze idéal et domine le classement individuel avec une note de 8,79, devant Kylian Mbappé (8,24), aux côtés du Norvégien Erling Haaland, de l’Anglais Jude Bellingham, de Rodri et du Français Ousmane Dembélé.

Voici l’équipe type du Mondial 2026 :

Gardien : Gregor Kobel (Suisse).

Défense : Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro (Espagne).

Milieu de terrain : Rodri (Espagne), Jude Bellingham (Angleterre), Ousmane Dembélé (France).

Attaque : Lionel Messi (Argentine), Kylian Mbappé (France), Erling Haaland (Norvège).

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