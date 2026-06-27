Une fuite de la FIFA expose les circonstances de l'expulsion de la star irakienne

Le match Irak-Sénégal de la Coupe du monde 2026 a été marqué par un incident rare : la diffusion accidentelle d’un échange entre l’arbitre Anthony Taylor et l’assistant vidéo, juste avant l’expulsion du défenseur irakien Robin Solaqa. Cette fuite, révélée par le quotidien britannique Mirror, a déclenché une vive polémique sur le respect de la confidentialité par la FIFA.

Selon le journal britannique « Mirror », la conversation entre Taylor et la salle de vidéo a été diffusée en direct à la télévision à la suite d’une erreur technique de la « FIFA », une première dans l’histoire des Coupes du monde.

Pendant l’examen de la séquence, Taylor a demandé : « Y a-t-il un joueur de l’autre côté qui puisse atteindre le ballon ? Repassez la séquence, s’il vous plaît. Le contact suivant avec l’attaquant, un seul contact vers l’avant et il tire au but, n’est-ce pas ? », avant d’ajouter : « L’autre joueur ne pourra pas atteindre le ballon avant le tir. »

Quelques instants plus tard, l’arbitre a annoncé sa décision au public : « Après avoir visionné la vidéo, il apparaît que le joueur n° 2 de l’équipe d’Irak a commis une faute d’obstruction délibérée, empêchant ainsi une occasion de but manifeste, et qu’aucun défenseur ne couvrait le but. Ma décision finale est donc un carton rouge. »

Cette exclusion précoce, intervenue dès la 13^e minute après la faute de Soulaqa sur Sadio Mané, a complètement changé le cours de la rencontre. L’Irak a terminé la première période mené d’un but dès la 4^e minute, avant de s’effondrer en seconde période et d’encaisser quatre buts supplémentaires. La rencontre s’est soldée par une défaite cuisante (5-0) qui a anéanti les espoirs des « Lions des deux rives » de poursuivre leur parcours dans la Coupe du monde.