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FBL-WC-2026-MATCH62-SEN-IRQAFP
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Une fuite de la FIFA expose les circonstances de l'expulsion de la star irakienne

Sénégal vs Irak
Sénégal
Irak
Coupe du monde
R. Sulaka
Sénégal
Irak
Canada

La diffusion met en évidence la décision de l'arbitre.

Le match Irak-Sénégal de la Coupe du monde 2026 a été marqué par un incident rare : la diffusion accidentelle d’un échange entre l’arbitre Anthony Taylor et l’assistant vidéo, juste avant l’expulsion du défenseur irakien Robin Solaqa. Cette fuite, révélée par le quotidien britannique Mirror, a déclenché une vive polémique sur le respect de la confidentialité par la FIFA.

Selon le journal britannique « Mirror », la conversation entre Taylor et la salle de vidéo a été diffusée en direct à la télévision à la suite d’une erreur technique de la « FIFA », une première dans l’histoire des Coupes du monde.

Pendant l’examen de la séquence, Taylor a demandé : « Y a-t-il un joueur de l’autre côté qui puisse atteindre le ballon ? Repassez la séquence, s’il vous plaît. Le contact suivant avec l’attaquant, un seul contact vers l’avant et il tire au but, n’est-ce pas ? », avant d’ajouter : « L’autre joueur ne pourra pas atteindre le ballon avant le tir. »

Quelques instants plus tard, l’arbitre a annoncé sa décision au public : « Après avoir visionné la vidéo, il apparaît que le joueur n° 2 de l’équipe d’Irak a commis une faute d’obstruction délibérée, empêchant ainsi une occasion de but manifeste, et qu’aucun défenseur ne couvrait le but. Ma décision finale est donc un carton rouge. »

Cette exclusion précoce, intervenue dès la 13^e minute après la faute de Soulaqa sur Sadio Mané, a complètement changé le cours de la rencontre. L’Irak a terminé la première période mené d’un but dès la 4^e minute, avant de s’effondrer en seconde période et d’encaisser quatre buts supplémentaires. La rencontre s’est soldée par une défaite cuisante (5-0) qui a anéanti les espoirs des « Lions des deux rives » de poursuivre leur parcours dans la Coupe du monde.

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