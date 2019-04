Une enquête ouverte contre Diego Maradona

Diego Maradona risque des sanctions de la part de la fédération mexicaine pour avoir exprimé une opinion politique en pleine conférence de presse.

Diego Maradona est actuellement entraineur de la formation aztèque de Dorados de Sinaloa (D2 mexicaine). Après la victoire acquise contre Tampico Madero mercredi dernier (3-2), "El Pibe Del Oro" s'est laissé aller à des monologues où il a exprimé ses opinions politiques et le fond de sa pensée concernant le régime de Donald Trump. Une initiative qui n'a guère été du goût des instances mexicaines.

"Cette victoire, je veux la dédier à Nicolas Maduro et à tout le qui souffre", avait notamment déclaré le champion du monde 1986. Tout en évoquant sa position concernant la situation délicate qui règne dans le pays sud-américain voisin, il s'est donc aussi permis de montrer du doigt le président des Etats-Unis : "Les shérifs du monde, que sont ces yankees, croient que parce qu'ils ont la plus grande bombe au monde, ils peuvent nous diriger. Mais non, pas nous (...) Cette marionnette qu'ils ont comme président ne peut pas nous acheter nous".

Maradona a depuis toujours été un ferme opposant de la politique et du mode de gouvernance des Américains. Il s'est aussi toujours rallié aux causes des nations et des politciens qui sont en conflit avec l'Oncle Sam, tels que Ché Guevara ou Fidel Castro.

Le code d'éthique de la Fédération mexicaine prévoit notamment que les membres affiliés doivent "maintenir une position neutre sur les sujets religieux ou politiques". Une procédure disciplinaire a donc été ouverte à l'encontre de celui qui a enfreint ces règles, et il n'est pas impossible que Maradona ait à mettre la main à la poche pour corriger son erreur. Ou alors passer quelques matches dans les tribunes.