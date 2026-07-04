Une énorme surprise se prépare pour la sélection du Cap-Vert

La sélection du Cap-Vert s'apprête à rentrer au pays dans une ambiance de grande fête, après son élimination honorable en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Argentine, lors d'un match passionnant qui s'est soldé par la victoire du champion du monde 3-2 après prolongation, alors que la sélection des îles avait failli créer l'une des plus grandes surprises du tournoi.

Le groupe quittera samedi les États-Unis pour regagner la capitale, Praia, où il doit atterrir demain dimanche et être accueilli par des milliers de supporters venus célébrer la performance remarquable des « Tubarões Azuis » dans l’épreuve mondiale.

Les Cap-Verdiens ont brillé tout au long de la compétition : 0-0 contre l’Espagne et l’Arabie saoudite, puis un retentissant 2-2 face à l’Uruguay, avant de céder d’une courte tête face à l’Argentine après prolongation. Ils quittent donc la scène mondiale la tête haute, forts d’un parcours salué par les amateurs de football sur tous les continents.

Les joueurs seront accueillis à l’aéroport de Praia par une délégation gouvernementale officielle, puis défileront dans les rues de la capitale lors d’un grand cortège festif, avant une cérémonie publique marquée par des discours officiels, dont celui du gardien Fozinha, ainsi que par des prestations musicales et des festivités populaires célébrant la fierté nationale suscitée par cette première participation historique aux phases à élimination directe de la Coupe du monde.

Cet accueil triomphal salue l’esprit combatif des « Tubarões Azuis », qui ont inscrit leur nom en lettres dorées dans l’histoire du football africain et mondial.