Une destination inattendue se profile : Arsenal laisse partir sa star

Selon le journal britannique « The Athletic », l’ailier belge Leandro Trossard s’apprête à quitter Arsenal pour s’engager définitivement avec le club turc de Beşiktaş. Le montant du transfert s’élèverait à 20 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 2 millions d’euros de bonus.

Selon le média britannique, les deux clubs ont trouvé un accord de principe sur les modalités du transfert, alors que l’international belge, âgé de 31 ans, dispose d’une dernière année de contrat avec les Gunners, prolongé jusqu’en 2027 (contre 2025 initialement).

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Beşiktaş de s’appuyer sur l’expérience européenne du joueur avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Trussard quitte Arsenal après une saison exceptionnelle qui a vu le club remporter le titre de Premier League pour la première fois depuis 2004. Il a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 8 buts et délivré 11 passes décisives. Il a également été titulaire à 21 reprises en Premier League, jouant un rôle central dans le système offensif de l’entraîneur Mikel Arteta.

Arrivé en janvier 2023 en provenance de Brighton pour plus de 31 millions d’euros, il s’est rapidement imposé comme un élément clé du onze londonien.

Sous le maillot des « Gunners », il a disputé 174 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 36 buts et délivrant 34 passes décisives, s’imposant comme l’un des joueurs les plus prolifiques du club ces dernières saisons.

Actuellement avec les Diables Rouges, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, le joueur devrait officialiser son arrivée chez les Aigles noirs une fois son parcours international terminé.