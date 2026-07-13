La Fédération argentine de football a annoncé la mise en place d'un nouveau règlement strict interdisant aux joueurs qui quittent le pays pour rejoindre des clubs étrangers sans avoir signé de contrat professionnel au niveau national de représenter les équipes nationales.

Selon le site « Sportbible », cette mesure aurait même empêché la légende Lionel Messi de revêtir le maillot albiceleste si elle avait été appliquée plus tôt.

Cette mesure est annoncée alors que les champions du monde se sont qualifiés pour les demi-finales, où ils défieront l’Angleterre à Atlanta, après avoir dominé la Suisse 3-1 après prolongation. L’Albiceleste vise un quatrième sacre mondial, portée par sa star Lionel Messi, auteur de 8 buts lors de sa sixième Coupe du monde, un record.

Messi, qui a débuté en Coupe du monde il y a vingt ans et totalise désormais 21 buts dans l’épreuve, n’aurait pas pu établir ce record s’il était un jeune joueur aujourd’hui.

La Fédération argentine a confirmé que cette politique, annoncée en février dernier, interdit de convoquer tout joueur en équipe nationale s’il part à l’étranger sans avoir signé de contrat professionnel dans son pays d’origine, afin de protéger les clubs locaux face au départ de leurs jeunes talents.

La législation argentine autorise les joueurs à signer des contrats professionnels dès l’âge de 16 ans, Cette mesure fait suite à plusieurs cas où la loi sur « l’autorité parentale » a été appliquée : elle donne aux parents le pouvoir exclusif de décider du premier contrat professionnel d’un joueur, si bien que le club formateur ne touche qu’une prime de formation au lieu de l’indemnité totale de transfert.

La Fédération cherche ainsi à endiguer ce phénomène. Javier Méndez Cartier, responsable des sélections jeunes, a déclaré : «Sur décision de notre président et de son comité exécutif, la Fédération argentine s’attache à défendre en permanence les intérêts des clubs formateurs. Quiconque ne le comprend pas et utilise les droits parentaux pour partir à l’étranger ne sera convoqué dans aucune sélection nationale.»

Lionel Messi, qui a commencé sa carrière chez Newell’s Old Boys avant de rejoindre la Masia du FC Barcelone à 13 ans, n’aurait ainsi pas pu être sélectionné s’il avait effectué ce transfert aujourd’hui.

Le même scénario vaut pour le gardien Emiliano Martínez, formé à Independiente avant de rejoindre Arsenal en 2010 sans avoir signé de contrat local.

Même scénario pour Giuliano Simeone, fils de Diego Simeone, qui a quitté l’académie de River Plate pour rejoindre l’Atlético de Madrid en 2019 sans avoir paraphé de premier contrat pro en Argentine.