Une décision décisive de Jesus concernant Ronaldo

L'entraîneur portugais Jorge Jesus, sélectionneur de l'Al-Nassr, a pris une décision concernant la participation de son compatriote Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, au match très attendu contre Al-Najma demain vendredi, dans le cadre de la 27e journée du championnat saoudien Roshen.

Al-Nassr est en tête du classement avec 67 points, devançant Al-Hilal de 3 points, et espère remporter la victoire pour consolider sa place en tête.

Des rumeurs ont circulé quant à la possibilité que Ronaldo soit écarté du match contre Al-Najma afin de le ménager, bien qu'il se soit remis de sa blessure au muscle ischio-jambier.

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Selon le journaliste italien de référence Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo sera disponible pour le prochain match et sera inclus dans la liste des joueurs sélectionnés sur décision de Jesus.

Le coach portugais pourra donc compter sur sa star numéro un après son absence lors des deux derniers matchs de Al-Nassr contre Neom et Al-Khaleej.



