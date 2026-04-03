Une crise sans précédent secoue Barcelone… Laporta est le principal accusé

Malgré les tentatives de Juan Laporta, président du FC Barcelone, de vanter les mérites du nouveau Camp Nou, la réalité révèle une série d'échecs successifs qui menacent la réputation du plus grand projet de l'histoire du club.

Après la crise liée à l'installation du toit, un nouveau problème plus grave est apparu, concernant la visibilité des supporters dans les tribunes, transformant ainsi ce chef-d'œuvre architectural tant attendu en un casse-tête chronique pour la direction du club catalan.

Selon un article publié par le journal catalan « Ara », les premiers rangs des tribunes du Camp Nou souffrent d’un grave défaut d’ingénierie qui rend la visibilité quasi impossible.

Les supporters qui ont déboursé des sommes colossales pour réserver leurs places privilégiées ne voient rien d'autre que les panneaux publicitaires entourant le stade, dans un décor que les experts ont qualifié d'« échec cuisant » en matière de conception et de réalisation.

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Abaissement du sol du stade

Les ingénieurs consultés par le journal ont confirmé que la seule solution possible pour corriger cette erreur consiste à abaisser le terrain d'un mètre sous le niveau du sol.

Cependant, cette option, bien qu'efficace, est considérée comme extrêmement coûteuse sur le plan financier et retarderait la livraison du projet final, qui souffre déjà d'un calendrier très serré.

Une solution qui engendre une nouvelle crise dans le système d'assainissement

Mais l'abaissement du terrain n'est pas sans conséquences graves : selon les experts, cette modification compliquera le réseau d'assainissement du stade, car les ingénieurs devront trouver de nouveaux points de drainage situés sous le niveau sud du terrain, ce qui pourrait nécessiter une refonte complète de l'infrastructure.

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Le rapport indique que la responsabilité de cette erreur n'incombe pas à l'entreprise « Limak », chargée des travaux, mais à la direction de Barcelone elle-même, qui a modifié certains détails du projet initial sans étude suffisante.

L'erreur historique de Laporta

Historiquement, le problème de visibilité au Camp Nou n'est pas nouveau, puisqu'il est apparu pour la première fois en 1994. Le projet élaboré par l'ancien président Josep Maria Bartomeu prévoyait précisément de remédier à ce point, mais avec le retour de Laporta à la présidence du club, le plan a été modifié et la solution proposée a été abandonnée, ce qui a aggravé le problème.

L'un des architectes qui s'est confié au journal décrit la situation en ces termes : « Rénover un stade pour un coût de 1,5 milliard d'euros et commettre une erreur d'une telle gravité porte un coup fatal à la crédibilité du projet. »

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La direction de Barcelone dans l'impasse... et les supporters en colère

En coulisses, les responsables du club sont conscients de l’ampleur de l’erreur, mais tentent d’en minimiser l’impact médiatique pour éviter d’être tenus pour responsables. Pourtant, la colère des supporters monte, en particulier chez les détenteurs d’abonnements qui se sentent floués par les promesses du « nouveau stade ».

Alors que Laporta continue de vanter ses réalisations architecturales, le nouveau Camp Nou semble faire face à un véritable test entre le luxe annoncé et une réalité pleine de défauts, dans un projet qui pourrait passer de la fierté de Barcelone à un lourd fardeau pour son histoire.