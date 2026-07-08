Une contradiction ?… Une évaluation surprenante de l’arbitrage du match Égypte-Argentine

Les décisions arbitrales lors des matchs contre l’Égypte et l’Argentine continuent de faire polémique, après que la plateforme espagnole « Archivo Var », spécialisée dans l’analyse des performances des arbitres, une note de 5,5/10 au Français François Litxer, estimant que sa prestation était acceptable et que ses décisions clés durant la rencontre étaient globalement correctes.

Cette note est publiée malgré la recrudescence des protestations égyptiennes : la Fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, réclamant l’ouverture d’une enquête sur Litxer et l’équipe de vidéo-arbitrage, ainsi que leur exclusion des prochaines rencontres de la compétition, en raison d’erreurs d’arbitrage présumées ayant, selon elle, influencé le résultat du match.

Sur son site officiel, la chaîne espagnole a estimé que l’arbitre français « avait plus de qualités que de défauts », après avoir dirigé une rencontre marquée par la combativité et l’équilibre jusqu’aux derniers instants. Elle souligne qu’il a accordé un penalty justifié en faveur de l’Argentine, et qu’il avait eu raison d’annuler le but de Mostafa Ziko après avoir consulté la vidéo, en raison d’une faute signalée en début d’action.

La plateforme a également défendu le refus d’accorder un penalty à Hamdi Fathi avant le troisième but argentin, estimant qu’il s’agissait d’une « légère traction du maillot loin de la trajectoire du ballon », insuffisante pour justifier une intervention de la vidéo.

En revanche, la plateforme reconnaît que Litkser n’a pas été parfait : elle lui reproche quelques erreurs au cours de la rencontre, tout en saluant sa capacité à imposer son autorité dans les dernières minutes grâce à une forte personnalité. Au final, la note de 5,5/10 attribué suscite l’étonnement de nombreux observateurs, qui y voient une incohérence avec l’analyse des situations proposée par la plateforme.

Cette notation intervient alors que les décisions arbitrales continuent de susciter un vif débat. Plusieurs anciennes stars du football, dont Gary Neville, Roy Keane et Alan Shearer, ont rejoint les voix doutant de la cohérence des choix de l’arbitre et de la VAR. tandis que l’ancienne star argentine Claudio López a estimé que Mohamed Salah aurait dû obtenir un penalty avant le troisième but de l’Argentine.