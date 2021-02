Une clause secrète dans le contrat de Suarez !

Lorsque l'Atletico Madrid a signé Luis Suarez l'été dernier, le club colchonero a passé au crible le bail de deux ans d'El Pistolero.

Et ce bail de l'attaquant uruguayen chez les Matelassiers contient diverses clauses - telles que celles pour les bonus liés au nombre de réalisations, le joueur ayant déjà atteint un objectif de 15 buts et à seulement quatre d'un autre objectif de 20 buts.

Mais c'est une autre de ces clauses qui attire l'attention. En effet, d'après les médias espagnols, car il existe une clause dans le contrat de l'Uruguayen qui lui permettrait de quitter l'Atletico Madrid le 30 juin gratuitement.

Cependant et selon Marca, le joueur de 34 ans n'a pas l'intention de faire valoir cette clause, car il est satisfait de sa situation actuelle et apprécie de pouvoir travailler sous la férule de Diego Simeone. En face, les dirigeants colchoneros sont content de pouvoir compter sur un attaquant de classe mondiale, alors que l'ancien joueur de Liverpool semble motivé de prouver aux dirigeants du FC Barcelone qu'ils ont eu tort de le laisser partir pour un club adverse.

Suarez réalise de très belles performances et est déterminé à continuer de marquer les buts qui propulseront probablement l'Atletico Madrid vers le titre et ne se voit donc pas partir.

En plus de ses talents de buteur, Suarez a montré qu'il pouvait être un leader de cette équipe. Il n'y a donc personne à l'Estadio Wanda Metropolitano qui doute que Suarez restera pour la deuxième année de son contrat.

La campagne de Suarez a été comparée à celle de David Villa, lorsqu'il a troqué Barcelone pour l'Atletico Madrid à l'été 2013 et remporté le titre avec Simeone. Villa s'est bien adapté, a marqué des buts et remporté la Liga, mais il n'a pas rempli les trois années complètes de son contrat.

Au lieu de cela, il est parti après seulement un an pour rejoindre New York. L'Atleti, cependant, pense que la fin avec Suarez sera différente et qu'il ignorera la clause qui lui permettrait de partir à l'été 2021.