Une clause anti-Juve dans le contrat de Lautaro à l'Inter

Lautaro Martinez devrait poursuivre son aventure à l'Inter et y signer une clause exclusive et astucieuse.

Lautaro Martinez serait sur le point de prolonger son contrat avec l'Inter, qui souhaite introduire une clause de rachat pour contrer ses rivaux de , la Turin.

Sa clause de rachat actuelle de 111 millions d'euros restera inchangée pour le reste des prétendants potentiels, y compris Barcelone, qui a placé l'attaquant argentin sur son radar. Cependant, les médias italiens rapportent que les deux parties s'entendront sur une clause «anti-Juventus» de 150 millions d'euros, dans le cas où la Vieille Dame tenterait d'acquérir les services de Lautaro.

Le bail actuel de l'international argentin court jusqu'en 2023, mais ses agents Beto Yaque et Rolando Zarate ont été en pourparlers avec l'Inter pour le prolonger pour une autre saison.

Lautaro pourrait accepter une augmentation de salaire qui lui permettrait de gagner 7 millions d'euros par saison, malgré les efforts de ses agents pour parvenir à une meilleure offre.

À son tour, l'Inter a accepté de ne pas lever sa clause de rachat actuelle, sauf dans le cas particulier de l'intérêt potentiel de la Juventus.

"J'ai toujours voulu jouer pour l'Inter et gagner la ici", a déclaré Lautaro à La Gazzetta dello Sport il y a quelques jours. "Je ne pense qu'à travailler, travailler et travailler pour gagner avec l'Inter."

Lautaro a rejoint le club lombard lors de la campagne 2018/19 et, depuis son arrivée, il a marqué 40 fois en 111 matchs pour la Serie A.

Lautaro s'est également confié sur la possibilité de voir débarquer dans le Piémont son compatriote Lionel Messi l'été prochain. "C'était un rêve pour moi aussi, bien sûr que ça l'était. Jouer avec lui est fantastique. Il est le meilleur joueur du monde. J'ai la chance de jouer avec lui dans l'équipe nationale. Nous, les jeunes, nous le regardons, nous l'écoutons."

Le football est aussi synonyme de beaucoup de stress, mais Lautaro Martinez est heureux à Milan.

"Que les gens parlent de vous et des clubs importants est une belle chose, mais aussi lourde. Tu vas manger et ils parlent de toi, tu vas aux toilettes et ils parlent de toi. Il faut être fort dans la tête. L'été a été fatigant.... Aujourd'hui, je suis à l'Inter et je suis heureux. Je me sens bien ici. Milan est une belle ville, avec tout."

On parle depuis longtemps de négociations de renouvellement des contrats. "Mon avocat et le club travaillent. Je suis calme. Je pense à donner à Inter tout ce que j'ai, nous allons trouver un accord."