Une chance en or pour le Cap-Vert en vue de la Coupe du monde 2026

À l’approche de la Coupe du monde 2026, le Cap-Vert a reçu une excellente nouvelle. Victime d’une rupture du ligament croisé en juillet dernier, Logan Costa effectuera son retour dimanche soir dans le groupe de Villarreal, selon les informations du journaliste Benjamin Quarez.

Né il y a 25 ans à Saint-Denis, en France, le défenseur central a opté en 2022 pour le pays de ses parents, disputant depuis 26 sélections.

Au fil de ces 26 capes, il s’est imposé comme un leader naturel des Requins Bleus et demeure le seul élément du groupe à jouer dans l’un des cinq grands championnats européens.

Formé au Stade de Reims, il n’a pas dépassé la barre des 25 matchs avec l’équipe B avant de rejoindre Toulouse en 2021, où il a enfin percé en Ligue 1.

Après trois saisons à Toulouse, où il a évolué aux côtés de Branco van den Boomen et Thijs Dallinga, il a rejoint Villarreal en 2024 pour un transfert record de 17,5 millions d’euros, plus 1,5 million de bonus, devenant ainsi le Cap-Verdien le plus cher de l’histoire.

Après une excellente première saison sous le maillot du Sous-Marin Jaune, une blessure survenue lors de la préparation estivale l’a contraint à manquer le début de l’exercice en cours. Mais l’attente touche à son terme : dimanche soir, il devrait retrouver les terrains face au Celta de Vigo, à la Cerámica.

Costa devrait logiquement figurer dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde, accompagné de plusieurs coéquipiers nés aux Pays-Bas. Sidny Lopes Cabral (Benfica), Deroy Duarte (Ludogorets), Leroy Duarte (Puskás Akadémia), Alessio Da Cruz (Anorthosis Famagusta), Dailon Livramento (Casa Pia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle) et Ayoni Santos (Sparta Rotterdam) figurent également sur la liste des prétendants.

Néanmoins, le parcours s’annonce ardu : le Cap-Vert a hérité d’un groupe comprenant l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite. Il s’agira de la première participation de l’équipe à la phase finale de la Coupe du monde.