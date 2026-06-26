« Une bombe explose chez le double champion du monde : les joueurs clés réclament des changements »

Selon plusieurs médias étrangers, le climat au sein du camp uruguayen est électrique. Les dissensions opposeraient principalement le sélectionneur Marcelo Bielsa à certains de ses joueurs.

L’aventure de l’Uruguay en Coupe du monde est jusqu’ici décevante : les Celestes n’ont pu faire mieux que des nuls contre le Cap-Vert (2-2) et l’Arabie saoudite (1-1), totalisant seulement deux points. Cette nuit, à 2 h 00 heure néerlandaise, ils défient l’Espagne, leader du groupe, dans un match que Bielsa qualifie lui-même de « finale ». Une victoire est indispensable pour espérer se qualifier pour le tour suivant.

Selon plusieurs sources, le sélectionneur aurait essuyé des critiques de la part de Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Sergio Rochet et du capitaine Federico Valverde. Les quatre joueurs contesteraient l’intensité des entraînements et les choix tactiques de Bielsa, et souhaiteraient adopter un autre style de jeu.

Plus tôt, l’ancien buteur vedette Luis Suárez avait déjà critiqué Bielsa. En 2024, il avait accusé le sélectionneur de semer la zizanie au sein du groupe, notamment en raison de sa méthode d’entraînement. « Pour les joueurs, ça va bientôt être trop, ils sont sur le point d’exploser », avait prévenu à l’époque l’attaquant de l’Inter Miami.

Bielsa est depuis longtemps réputé pour ses méthodes d’entraînement très intensives. En février 2022, Leeds United l’avait d’ailleurs limogé en raison d’une série de blessures sans précédent. Son successeur, Jesse Marsch, avait alors affirmé qu’il existait un lien direct entre les méthodes de l’Argentin et ces problèmes physiques : « Les joueurs étaient clairement surentraînés », avait-il expliqué.

Le technicien argentin assume pleinement ses exigences, mais sa philosophie – pressing intense, charges d’entraînement élevées et football offensif – provoque à nouveau des frictions au sein du groupe.

Des résultats décevants, une méthode de travail exigeante et des relations tendues avec plusieurs cadres placent la Celeste sous haute pression. Vendredi soir, les Uruguayens affrontent l’Espagne dans un match crucial : une victoire est impérative pour rester en course dans la phase finale après le week-end.