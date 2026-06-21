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Une absence qui pèse… La Belgique perd sa star face à l’Iran

Belgique vs Iran
Belgique
Iran
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J. Doku
Belgique
Iran

L'absence d'une des stars de la sélection belge a été confirmée pour le match très attendu contre l'Iran, ce dimanche soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Les Belges, tenus en échec 1-1 par l’Égypte lors du match d’ouverture, visent un premier succès dans cette Coupe du monde 2026, tandis que les Iraniens, auteurs d’un 2-2 face à la Nouvelle-Zélande, chercheront à confirmer leur bon départ.

Le compte officiel de la sélection belge sur X a confirmé que Jérémie Doku, souffrant, ne figurera pas sur la feuille de match.

Doku, élément clé du dispositif de Rudi Garcia malgré la polémique qui entoure l’attaquant de Manchester City, manquera donc à l’appel.

L’attaquant avait déjà confié à l’agence Reuters qu’il ne souhaitait pas manquer la naissance de son premier enfant, attendue durant la deuxième semaine du mois prochain.

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Belgique crest
Belgique
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Il a ajouté : « Je sais que la Fédération belge soutient ses joueurs et comprend leur situation. Nous verrons ce que nous pouvons faire. »

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