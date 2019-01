Unai Emery souhaiterait voir partir Mesut Ozil

Unai Emery aimerait se séparer de son meneur de jeu, peu utilisé depuis le début de la saison, pour se donner les moyens de recruter.

Unai Emery clamait, ce dimanche, que Mesut Ozil "n'était pas à vendre", malgré son faible temps de jeu en Premier League depuis l'arrivée du manager espagnol. L'ancien madrilène n'était d'ailleurs pas sur la feuille de match lors de la défaite contre West Ham (0-1) ce weekend.

Pourtant, tout ne semble pas si simple du côté d'Arsenal, même si Ozil, annoncé partant en janvier dernier, avait fini par prolonger son contrat jusqu'en 2021. En manque de moyens pour renforcer son équipe dès cet hiver, Unai Emery souhaiterait voir le meneur de jeu Allemand quitter le club, afin de disposer d'une plus grande marge de manoeuvre financière. L'international allemand dispose en effet du plus important salaire du club (environ 15 millions de livres par an), et une indemnité de transfert avoisinnant les 30 millions d'euros serait évoquée. Selon Le Mirror, le club serait même enclin à indemniser Ozil d'une partie de son futur salaire s'il acceptait de quitter Londres.

L'Inter sur les rangs ?

Plusieurs destinations possibles ont été évoquées ces derniers jours pour "Nemo". Si plusieurs formations chinoises se seraient positionnées, la piste la plus sérieuse semble mener du côté de l'Inter de Spaletti qui souhaiterait le faire venir sous forme d'un prêt plutôt qu'un transfert. À ne pas rater Comment Liverpool peut tirer le meilleur de Naby Keita

De son côté, Unai Emery aimerait voir débarquer James Rodriguez du côté de l'Emirates en cas de départ. Un dossier qui sera loin d'être évident à boucler au vu de la situation du joueur, prêté au Bayern Munich, mais qui appartient toujours au Real Madrid, qui avait investi 75 millions d'euros sur lui à l'été 2014.