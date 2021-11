Unai Emery confirme l'intérêt de Newcastle

Unai Emery de retour en Premier League ? Deux ans après son départ difficile d’Arsenal, le coach espagnol est vu comme l’un des favoris pour reprendre le poste laissé vacant par Steven Bruce à Newcastle.

Racheté par un fond d’investissement saoudien, le club anglais a des rêves de grandeur alors qu’il est englué dans les bas fonds de la Premier League mais ne pensait pas que sa quête d’un nouveau coach serait si compliqué.

De Zidane à Mourinho en passant par Conte, débauché depuis par Tottenham, de nombreux coaches reconnus sur le Vieux Continent ont été liés aux Magpies, sans que cela n’aboutisse. Unai Emery sera-t-il l’heureux élu ? L’Espagnol est sous contrat avec Villarreal et il faudra donc que Newcastle paye la clause de l’ancien entraîneur du PSG pour le voir débarquer dans le nord de l’Angleterre.

Emery aime la Premier League

En tout cas, l’intérêt est bien réel comme l’a confirmé Emery, après la rencontre de Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne, mardi soir.

"Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y a un intérêt, mais je ne sais rien de plus. Il n'y a aucune offre, ni à moi ni à Villarreal. Je suis concentré sur Villarreal, en principe il n'y a rien de plus. Si une offre arrive et que la clause est payée, je devrai en parler avec Fernando (Roig, le président, NDLR). Avec du respect. S'il y avait un intérêt, j'en parlerais. Je ne ferme pas la porte, mais je ne l'ouvre pas, j'attends. Je n'ai pas dit que non, mais j'attends l'opinion du club en cas d’offre."

"Nous avons parlé naturellement du bruit qui a été produit, a poursuivi Emery au sujet de savoir si Villarreal est au courant. Le premier qui se sent mal à l'aise, c'est moi. J'ai essayé d'isoler l’effectif. Nous nous sommes concentrés sur l'effort. Je lui ai dit la même chose qu’à vous. Ils ont transmis mon intérêt, il n’y a pas d’autres étapes."