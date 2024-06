"Un traître", Mbappé démonté après son passage au PSG

Kylian Mbappé a été accusé de trahison et a été critiqué pour la fin « catastrophique » de sa carrière au Paris Saint-Germain

Mbappé a offert un spectacle impressionnant lors de la victoire 3-0 de la France sur le Luxembourg à Metz. Malgré sa performance exceptionnelle, qui s'est traduite par un but et une passe décisive, les réactions de certains n'ont pas été très enthousiastes.

L'ancien international français Jérôme Rothen a exprimé ses frustrations, déplorant que Mbappe n'ait pas fait preuve du même niveau de dévouement et d'esprit tout au long de la saison avec son ancien club, le PSG, que celui dont il a fait preuve avec les Bleus après avoir confirmé son départ pour le Real Madrid.

La légende française a contrasté le comportement joyeux et engagé de Mbappé lors du match à Metz avec son attitude perçue comme terne lors de son séjour avec les Parisiens et a critiqué la déconnexion apparente entre les fans du club et ses coéquipiers au cours des derniers mois turbulents qui ont également vu une réduction ostensible de son temps de jeu.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Rothen a déclaré : "Tout ce que nous avons vu hier, c'est tout ce que nous n'avons pas vu depuis le début de la saison au PSG. Le sourire et la communion avec les supporters, l'essence même du football.

"Depuis cinq mois, quand Kylian ne fait pas assez d'efforts, ce n'est pas un problème d'entraîneur, de dirigeants, de président, de supporters... C'est juste un problème de respect. Quand on se met dans la catégorie des meilleurs joueurs du monde, il faut avoir l'attitude qui va avec. Vous devez vous battre pour vos coéquipiers, pour votre pays, pour votre club.

"Je pense qu'il nous a tout trahi. Tout au long de la saison, il a été catastrophique du début à la fin en termes d'images et de communication. Je lui en veux vraiment car quand je le vois en équipe de France avec la banane, ce n'est pas possible."