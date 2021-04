Un titre "unique" pour Messi, il explique pourquoi

Après avoir soulevé la Coupe du Roi Samedi soir, Leo Messi a expliqué pourquoi ce titre était unique.

Lionel Messi a brillé samedi soir pour remporter son premier titre de la Copa del Rey en tant que capitaine de Barcelone après avoir marqué deux fois lors de la victoire finale contre l'Athletic Bilbao.

Le premier trophée de Messi en tant que capitaine

L'Argentin, qui a pris le brassard d'Andres Iniesta en 2018, était clairement ravi de mener son club à la gloire à Séville.

"C'est très spécial d'être le capitaine de ce club", a déclaré Messi à Barca TV. «C'est une Copa très spéciale pour moi parce que je suis capable de la soulever [moi-même]."

«Ne pas pouvoir le célébrer avec nos fans est dommage.«La situation est ainsi, c'est avec ça que nous devons vivre. C'est dommage. Les Copas sont toujours spéciales et les fans les apprécient beaucoup."

"Ce sont deux clubs qui sont habitués à ces finales et qui les apprécient beaucoup."

Une première mi-temps compliqué a cédé la place au football fluide de Barcelone dans la seconde, avec un Messi buteur à deux reprises.

"Nous savions que l'Athletic joue comme ça", a ajouté Messi. "Avec un 4-4-2 très rigide. Nous avons été patients sur le ballon et avons créé notre propre espace. Nous avons beaucoup bougé en première mi-temps et je pense qu'ils ont chuté en seconde."

Après un début de campagne difficile, Barcelone se retrouve désormais en lice pour remporter un doublé, la Liga Santander étant encore à venir. "Nous avons eu du mal à démarrer dans la première moitié de la saison", a admis Messi. «Nous avons laissé tomber des points par innocence. «Nous sommes devenus plus forts, très bons, et nous sommes dans la course au titre. "L'autre jour, malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir un bon résultat au Clasico."