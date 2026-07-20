Un sommet décisif à Barcelone pour sceller l’avenir de Ferran Torres

Ferran Torres a différé les discussions sur son avenir au FC Barcelone après avoir guidé l’Espagne vers le titre en Coupe du monde 2026, concluant la finale par un but victorieux face à l’Argentine. Le club catalan, qui s’apprête à le rencontrer la semaine prochaine pour clarifier sa position, attend désormais de connaître ses intentions.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le club est conscient que l’attaquant réfléchit à son avenir et a donc programmé une réunion la semaine prochaine, afin d’entendre ses intentions directement de sa bouche, une fois qu’il se sera reposé après près de deux mois passés en sélection.

Le club catalan compte sur lui pour la saison à venir, d’autant plus qu’il lui manque toujours un attaquant de pointe capable de remplacer le Polonais Robert Lewandowski, en attendant de connaître l’issue du dossier de l’Argentin Julián Álvarez ou d’explorer d’autres options.

En inscrivant le but décisif, Torres a rappelé l’exploit d’Andrés Iniesta seize ans plus tôt, devenant le deuxième Barcelonais à offrir à « La Roja » son deuxième titre mondial, qu’il a célébré aux côtés de sept autres joueurs du Barça présents dans l’effectif national.

Son avenir au club demeure toutefois incertain : son contrat expire dans un an et le Paris Saint-Germain suit de près l’attaquant de 26 ans, tandis que d’autres formations devraient se manifester après son but décisif face à l’Argentine de Lionel Messi.

« Mundo Deportivo » a déjà précisé que le club n’envisageait pas d’ouvrir des discussions avant septembre, en raison des contraintes du fair-play financier, la signature d’un nouveau contrat obligerait en effet le club à verser 8 millions d’euros à Manchester City, conformément à la clause prévue dans l’accord de transfert conclu lors du mercato d’hiver de la saison 2021-2022.

La feuille de route du club sera toutefois clarifiée la semaine prochaine, lors d’un rendez-vous entre les deux parties.

Pour l’instant, le calme règne au sein de la direction du FC Barcelone concernant la situation de Torres, bien qu’il ne reste plus qu’un an avant la fin de son contrat.

Il est logique que sa valeur marchande ait grimpé après ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde ; il n’a donc plus la même cote qu’avant le tournoi, qu’il s’agisse d’un transfert vers un autre club ou d’une prolongation de contrat.

Son impact ne s’est pas limité au but qui a offert à l’Espagne sa deuxième étoile ; il a aussi été décisif en demi-finale contre le Portugal en servant à Mikel Merino une passe décisive, l’une de ses spécialités.

Cette performance vient couronner sa ténacité, une qualité qui l’a toujours caractérisé au Barça comme en sélection, puisqu’il n’a jamais baissé les bras, même lorsqu’il a dû, à plusieurs reprises, commencer les matchs sur le banc.

Depuis ses débuts en septembre 2020 sous les ordres de Luis Enrique, Torres a inscrit 25 buts en 65 sélections, ce qui le place au neuvième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la Roja, il n’est plus qu’à une unité d’Emilio Butragueño, présent en tribunes du MetLife Stadium (New Jersey) lors de la finale aux côtés de David Villa, meilleur buteur de l’histoire de la Roja avec 59 réalisations.

Sous le maillot du Barça, il a marqué 65 buts en 207 matchs officiels depuis son arrivée en janvier 2022 sous les ordres de Xavi Hernández, qui a exulté après l’ouverture du score du joueur face à Emiliano Martínez en finale.