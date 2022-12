Un sélectionneur du Mondial déjà viré !

Le dénouement de cette phase de poules a engendré un départ à la tête d'une grande sélection mondiale.

Au terme d'une soirée riche en suspense, le groupe C a livré son verdict : l'Argentine et la Pologne ont composté leur ticket pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde. Le Mexique, vainqueur contre l'Arabie Saoudite (2-1), termine avec le même nombre de points et le même goalaverage que la Pologne, mais la Tri a été plombée par la règle du fair-play, avec un nombre de cartons supérieur à son rival dans cette course à la qualification.

Martino, c'est terminé !

La non-qualification du Mexique est perçue comme un véritable échec au pays, puisque c'est la première fois depuis l'édition 1978 que cette nation ne parvient pas à sortir des groupes. Habitué à se hisser jusqu'en huitièmes de finale, le Mexique n'a pas tenu son rang. Et son sélectionneur Gerardo Martino en paie les conséquences.

Le contrat du technicien argentin expirait au terme de ce Mondial, et seul un bon parcours aurait pu lui permettre de prolonger l'aventure. Il n'en sera rien. Martino quitte son poste par la petite porte. Il l'a confirmé devant la presse.

"Je suis le responsable de cette déception, de cette tristesse. J'en assume la responsabilité. Sortir ainsi n'était plus arrivé depuis sept Coupes du monde... Mon contrat s'est terminé quand l'arbitre a sifflé la fin. Il n'y a rien à faire", a conclu le chevronné technicien.