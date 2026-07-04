Un revers cuisant pour le Maroc face au Canada

La sélection marocaine a subi un coup dur vingt minutes après le coup d’envoi de son match contre le Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, lorsque son meilleur buteur, Ismail Saibari, a dû quitter le terrain sur blessure à la 22^e minute, lors d'une rencontre où les « Lions de l'Atlas » ont connu un départ laborieux face à la nette domination des Canadiens emmenés par leur sélectionneur Jesse Marsh.

Selon le journal français « L'Équipe », la sélection canadienne a imposé son rythme dès les premières minutes, tirant parti d’un pressing haut et de la rapidité de ses transitions offensives, ce qui a déstabilisé la défense marocaine et contraint les milieux de terrain à reculer.

Les difficultés marocaines se sont accentuées après la sortie de Sebari, auteur de trois buts depuis le début du tournoi, touché à la cuisse et contraint à un remplacement précoce.

L’entraîneur Mohamed Wahbi a alors lancé l’attaquant Sofiane Rahimi pour rétablir l’équilibre offensif.

L’attaquant s’était déjà distingué en inscrivant un but lors de la phase de groupes face à Haïti, ce qui en fait l’un des atouts offensifs les plus sûrs de la sélection marocaine.