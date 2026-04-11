Un retour en force… Flick dévoile la composition du FC Barcelone pour le derby

L'Allemand Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé le groupe qui affrontera l'Espanyol ce samedi soir, à l'occasion de la 31^e journée de Liga.

Le club catalan, leader de la Liga avec 76 points, devance le Real Madrid (2e) de six unités, alors qu’il a disputé une rencontre de moins.

Le technicien allemand a pu compter sur le retour du milieu néerlandais Frenkie de Jong, désormais apte après avoir reçu le feu vert du staff médical.

Andreas Christensen, Raphinha et Marc Bernal, tous trois blessés, manquent à l’appel.

Voici la liste complète des joueurs convoqués par Barcelone pour le derby :

Gardiens : Juan García, Ciesny, Eder Alier.

Défense : Cancelo, Balde, Araujo, Kubarsi, Gérard, Koundé, Éric García, Curtis, Xavi Espart.

Milieux : Gavi, Pedri, Ferran, Casado, Olmo, De Jong.

Attaque : Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford et Rooney Bardji.



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