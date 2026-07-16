Un regard qui lui a coûté cher… Bellingham tombe dans le piège de Messi !

La confrontation entre l’Argentin Lionel Messi et l’Anglais Jude Bellingham n’a pas été qu’un simple désaccord : elle a débouché sur une sanction surprenante sur la pelouse.

Une brève altercation a éclaté entre « Billy » et le magicien argentin en première période, à la suite d’un désaccord sur une décision arbitrale.

Ce qui a marqué les esprits, c’est le regard moqueur que Messi a lancé à Bellingham avant de s’éloigner prestement, une image aussitôt reprise par la presse et les réseaux sociaux.

En réalité, ce regard s’est révélé être une véritable punition pour la star anglaise et ses coéquipiers, surtout en deuxième période : Messi s’est montré déchaîné, courant dans tous les sens et dribblant les défenseurs avec une grande habileté, jusqu’à ce qu’il parvienne à créer les deux buts de la victoire de l’Argentine, devenant ainsi le premier joueur à réaliser 10 passes décisives lors de matchs à élimination directe dans l’histoire de la Coupe du monde.

Lire aussi… Plus qu’un simple rêve… Messi remportera-t-il son neuvième Ballon d’Or ?

L’attitude de Bellingham a rappelé les duels où Messi, vexé par une provocation, a ensuite dominé ses adversaires, notamment le trio madrilène Casemiro-Pepe-Ramos, qu’il a plusieurs fois punis de buts ou d’auberges.









Même scénario avec l’ancien défenseur égyptien Ahmed Ghanem Sultan, qui racontait comment son coéquipier Mahmoud Abdel Razek « Chikabala » avait provoqué Messi par des dribbles audacieux lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2003, entraînant la sanction des Pharaons.

Le « magicien » argentin, souvent présenté comme l’une des plus grandes stars du football, voire le plus grand de tous les temps, a encore démontré ses statistiques impressionnantes et sa capacité à inverser le cours des matchs pour mener son équipe vers la victoire.