La sélection espagnole a poursuivi son parcours historique en établissant un nouveau record défensif en Coupe du monde. Elle a prouvé que sa force ne réside pas seulement dans la possession, la création d’occasions et la finition, mais aussi dans une solidité remarquable devant ses propres cages.

L’Espagne a atteint 600 minutes consécutives sans encaisser le moindre but en phase finale de Coupe du monde, lors de son huitième de finale face au Portugal lundi soir, établissant ainsi la plus longue série sans encaisser de but de l’histoire de la compétition, selon les statistiques de Mr Sheph.

Ce total lui permet de s’emparer du record mondial, devançant la Suisse (557 minutes) et l’Italie (550 minutes).

La dernière fois que « La Roja » a encaissé remonte à la défaite contre le Japon (2-1) lors de la phase de groupes au Qatar, le 1er décembre 2022.

En s’imposant ce soir face au Portugal, les coéquipiers de Lamine Yamal ont validé leur billet pour les quarts de finale, où ils défieront le vainqueur de la rencontre États-Unis – Belgique programmée ce mardi matin.

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