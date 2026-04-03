Un obstacle de taille se dresse devant l'Inter Miami dans le dossier du transfert de Mohamed Salah

Dans un rebondissement spectaculaire qui devrait bouleverser le marché des transferts estivaux, le club américain Inter Miami a manifesté une forte volonté de recruter la star égyptienne Mohamed Salah, qui a annoncé son départ officiel de Liverpool à la fin de la saison en cours.

Selon le site « Football Insider », l'Inter Miami cherche à recruter Salah dans le cadre d'un transfert gratuit, le considérant comme le joueur capable de faire la différence au sein de l'équipe, tout comme l'a fait le Sud-Coréen Son Heung-min avec le club de Los Angeles cette saison.

Salah est considéré comme un renfort de qualité qui renforcerait l'attaque de l'équipe, qui compte déjà de grandes stars telles que Lionel Messi, Luis Suárez et Jordi Alba, ce qui pourrait faire de l'Inter Miami l'une des équipes les plus redoutables en attaque de la ligue américaine la saison prochaine.

Cependant, l'aspect financier reste le principal obstacle à la conclusion de l'accord. Le rapport souligne en effet que l'énorme salaire exigé par Mohamed Salah pourrait constituer un défi de taille pour la direction d'Inter Miami, qui devra soit convaincre le joueur de réduire son salaire, soit accepter l'intégralité de ses exigences financières.

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Salah est confronté à d'autres options alléchantes, car il suscite un vif intérêt de la part des clubs de la Ligue saoudienne, qui se sont montrés tout à fait disposés à satisfaire toutes ses demandes financières sans hésitation.

Mohamed Salah met fin à son parcours exceptionnel avec Liverpool après 9 saisons riches en succès, au cours desquelles il a contribué à remporter de nombreux titres et laissé une empreinte inoubliable dans l'histoire du club anglais.