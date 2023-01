Un nouveau record pour Benzema

Battu avec le Real en Supercoupe d'Espagne par le Barça, Karim Benzema a profité de la rencontre pour battre un nouveau record.

Ce dimanche, le Real Madrid et le FC Barcelone s'étaient donnés rendez-vous à Riyad en finale de la Supercoupe d'Espagne. Et les Catalans n'ont pas fait dans la dentelle pour offrir son premier trophée à Xavi en tant que coach du Barça. Une victoire nette et sans bavure 3-1. Le but madrilène, inscrit par Karim Benzema, permet néanmoins à KB9 de battre un nouveau record.

Un record de plus pour Karim Benzema

En réduisant l'écart dans les arrêts de jeu de la rencontre, Karim Benzema n'a pas permis au Real Madrid d'éviter la défaite face au rival catalan. Mais le Ballon d'Or en titre s'est offert un nouveau record puisqu'il est devenu le premier joueur français à atteindre la barre des 400 buts inscrits en club.

Une preuve de plus de la carrière fantastique de l'attaquant madrilène. Difficile de dire si les deux informations sont liés mais le timing est en tout cas parfait : dans la foulée de la rencontre, Sébastien Denis (Foot Mercato) annonçait que le Français avait prolongé son contrat avec le Real pour une année supplémentaire.

Mais ce Clásico délocalisé ne pouvait s'arrêter là puisqu'il a consacré un autre record. En inscrivant le deuxième but barcelonais, Robert Lewandowski est devenu le joueur le plus rapide à atteindre le cap des 20 buts avec le Barça (en 22 matchs) depuis R9 en 1997. Une belle vitrine pour le foot espagnol.