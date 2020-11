Un nouveau prétendant pour Nainggolan

A moins d’une surprise, Radja Nainggolan ne devrait pas finir la saison à l’Inter. Le joueur est désireux d’un challenge ailleurs et son club ne compte pas le retenir.

Celui qui est surnommé affectueusement « Ninja » était pressenti pour rallier son ancienne formation de pour une troisième pige, mais il se peut finalement qu’il prenne une autre direction.

Le site Calcio révèle ce samedi un sérieux intérêt de envers l’international belge. Des discussions auraient déjà été programmées avec les responsables lombards en vue d’un deal en janvier prochain.

Cette saison, en , Nainggolan n’a joué que 36 minutes en cumulé (3 matches disputés). Il a le 20e temps de jeu de l’effectif des vice-champions d’ .

