Un nouveau géant s'est lancé avec force dans la course pour recruter le joyau marocain Ayoub Bouadi, la star du milieu de terrain du club français de Lille ; Ses performances époustouflantes lors de la Coupe du monde 2026, où il a brillé aux côtés des « Lions de l’Atlas », ont confirmé son statut de talent majeur de sa génération. Des prestations qui n’ont pas échappé à l’élite des clubs européens.

Le Mondial 2026 lui a permis de franchir un cap et de s’imposer comme l’une des révélations du tournoi. La nouvelle pépite des « Lions de l’Atlas » impressionne par son sang-froid, sa capacité à dicter le tempo et son aptitude à briller dans les grands rendez-vous, des atouts qui ont fait s’envoler sa valeur marchande. Son départ du LOSC semble désormais imminent lors de ce mercato estival.

Ces dernières semaines, les cadors du Vieux Continent l’ont placé sous surveillance rapprochée : son nom a été associé au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, à Liverpool, à Manchester United et à Arsenal. Il figure désormais parmi les joueurs les plus convoités du mercato, et la direction lilloise sait qu’il sera difficile de résister aux offensives financières des géants européens.

Selon Foot Mercato, Manchester City a récemment rejoint la course et surveille de très près le joueur, sa direction technique étant impressionnée par ses qualités et le considérant comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du moment. Selon le site, qui cite le journal espagnol Marca, des contacts directs ont déjà eu lieu entre les responsables de City et la direction de Lille, preuve de la détermination du champion d’Angleterre à conclure cette transaction.

Grâce à sa puissance financière colossale, le club mancunien dispose d’atouts de poids pour convaincre le club français et le joueur. Même si la concurrence s’annonce féroce, les Citizens comptent bien jouer leurs cartes jusqu’au bout ; Une certitude : si Bouadi continue de briller en solo lors de la Coupe du monde, la course à sa signature s’embrasera dans les prochaines semaines, déclenchant une guerre des transferts de grande envergure entre les géants du continent.