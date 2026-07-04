La sélection égyptienne a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde 2026 en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Les Pharaons ont battu l’Australie aux tirs au but (4-2), après un match conclu sur le score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, réalisant ainsi un exploit historique qui a suscité une immense fierté dans le monde sportif égyptien et arabe.

Les Pharaons défieront l’Argentine, championne en titre, mardi prochain au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, pour un huitième de finale très attendu par les passionnés de football.

Après cet exploit, l’ancien international égyptien Ahmed Hossam Mido a adressé un message aux sélections arabes, insistant sur l’importance d’un sélectionneur local, qu’il présente comme un facteur déterminant pour la réussite des équipes nationales.

Sur son compte officiel X, il a publié : «Message à tous les pays arabes : il faut s’en remettre à l’entraîneur national, car le succès n’est possible que sous la houlette d’un homme qui connaît l’identité et la mentalité du football de son pays, qui comprend le style de jeu qui convient à l’équipe et qui sait gérer les joueurs sur le plan psychologique. Quant à l’entraîneur étranger, il peut constituer un bon choix pour les grands clubs, mais c’est une formule qui a peu de chances de réussir avec les équipes nationales. »

Mido a ajouté que l’histoire du football égyptien confirme la valeur de l’entraîneur national, en déclarant : « L’Égypte, tout au long de son histoire, a toujours eu une figure nationale autour de laquelle le peuple se ralliait. Il y a eu l’époque de Mahmoud El-Gohary, qui a mené l’équipe en Coupe du monde après une longue absence ; puis celle de Hassan Shehata, auteur d’un exploit historique avec trois victoires consécutives en Coupe d’Afrique des nations ; et aujourd’hui, nous entrons dans l’ère de Hossam Hassan, qui a déjà conduit les Pharaons jusqu’en huitièmes de finale du Mondial 2026. Avec l’aide de Dieu, d’autres exploits sont à portée sous la houlette du « Brigadier ». »