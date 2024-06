Un mauvais élève ? Lamine Yamal reçoit son bulletin de notes du Lycée

Le jeune homme de 16 ans a découvert ses résultats d'examen cette semaine.

Lamine Yamal envisage peut-être d'affronter la Géorgie en huitième de finale de l'Euro 2024 dimanche, mais cette semaine, il a passé une autre série de tests.

La Cadena Cope rapporte que la star du FC Barcelone a passé ses examens cette semaine, réussissant la 4e ESO en Espagne, ce qui équivaut à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires aux États-Unis ou d'un GCSE dans certaines régions du Royaume-Uni.

La sensation ibérique a fait l'objet de plaisanteries de la part de ses coéquipiers pendant le tournoi, car pendant qu'ils passaient du temps ensemble dans leur camp d'entraînement, Lamine Yamal faisait ses devoirs.

On ne sait pas encore s'il passera au Bachillerato, les deux dernières années de l'enseignement secondaire, ou s'il se concentrera sur sa carrière de footballeur à partir de maintenant. Nul doute qu'à La Masia, on l'encouragera à poursuivre ses études jusqu'à l'âge adulte, mais il sera certainement difficile de se concentrer sur ses devoirs quand on sait qu'une nouvelle soirée devant 50 000 supporters est à quelques jours de là.