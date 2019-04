Un match amical Bayern-Chine au mois de mai à Pekin

Le Bayern Munich disputera un match amical à Pekin contre la Chine de Fabio Cannavaro, le 29 mai prochain.

Le Bayern de Munich disputera un match amical directement après la fin de la saison. En effet, les hommes de Niko Kovac seront opposés à l'équipe nationale chinoise dans le cadre de "L'Allianz China Cup", le 29 mai prochain dans le "Nid d'oiseau", le stade olympique de Pekin. Une rencontre organisée par Allianz donc, l'entreprise étant partenaire à la fois du club allemand et de l'équipe nationale désormais entraînée par Fabio Cannavaro.

"Allianz est ravie de cette opportunité de faire une modeste contribution pour l'amitié footballisitique entre l' et la ", a déclaré le PDG du groupe, Oliver Bäle. "Nous sommes extrêmement fiers d'organiser un amical entre l'équipe nationale de Chine et le , au stade olympique de Pekin."

Une fin de saison corsée pour les Bavarois

Un amical qui se tiendra donc directement après la fin de saison des champions d'Allemagne en titre. Le Bayern disputera en effet la dernière journée de Budnesliga le 18 mai chez lui contre l' avec l'espoir de remporter un septième titre de champion consécutif. Les coéquipiers de Franck Ribery pourraient avoir un dernier match officiel à jouer la semaine suivante (samedi 25 mai) s'ils parvenaient à se qualifier pour la finale de la . Un finale qu'ils avaient perdu l'an passé contre ce même Eintracht Francfort (1-3). Pour l'heure, les Bavarois sont qualifiés pour les quarts de finale, lors desquels ils recevront Heidenheim (2e division).

Pour rappel, le Bayern Munich participera à l'International Champions Cup au mois de juillet. Trois matches amicaux seront au programme du côté des Etats-Unis pour les joueurs de Niko Kovac : le 18 juillet, le le 21 et enfin l' le 24.

De son côté, la Chine n'est pas au mieux depuis la prise de fonction du champion du monde italien Fabio Cannavaro. Ce dernier a été nommé au poste de sélectionneur dans la foulée de l'élimination en quarts de finale de la Coupe d'Asie des Nations contre l' (0-3), et du départ de Marecelo Lippi. Depuis, l'Empire du milieu s'est incliné successivement contre la et l'Ouzbekistan (0-1), terminant à la quatrième et dernière place de la China Cup pendant la trêve internationale.