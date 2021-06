Un Koeman "soulagé" attend la suite avec impatience

Le Néerlandais a été maintenu à la tête du Barça pour la saison prochaine, et se projette désormais sur la suite de son aventure en Catalogne.

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a admis ressentir un sentiment de soulagement après avoir été confirmé à son poste pour une nouvelle saison.

Le Néerlandais a dû attendre jusqu'à jeudi pour recevoir l'approbation finale du nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, alors que des rapports suggéraient que le patron pourrait regarder ailleurs sur le banc.

Mais son avenir semble désormais plus clair et Koeman a hâte de se remettre au travail dès que les préparatifs pour 2021-22 commenceront. "Je suis soulagé de dire que mes joueurs et mon staff peuvent se concentrer pleinement sur la nouvelle saison maintenant", a expliqué Koeman sur son compte Twitter officiel.

"Les dernières semaines ont été intenses, mais je suis heureux que le président Joan Laporta m'ait apporté son soutien et que le calme soit revenu. L'objectif de tout le monde au club est le même ; construire un Barcelone gagnant et obtenir le succès."

"Nous allons donner une continuité au contrat actuel de Ronald Koeman, avait de son côté déclaré Laporta dans un communiqué jeudi. Nous sommes très satisfaits car les discussions ont abouti à une unité de critères pour ce qui doit être fait pendant la saison."

Goal a appris que Koeman pourrait même obtenir une prolongation d'un an s'il obtient de bons résultats la saison prochaine tout en s'assurant que l'équipe joue un football fluide et offensif pour divertir les fans de retour après la pandémie de coronavirus.

Toutefois, si la campagne ne se déroule pas comme prévu, le Barca a la possibilité de résilier son contrat sans avoir à payer d'indemnité.

Koeman aura l'occasion de prendre sous son aile de nombreux nouveaux visages après la pause estivale. Eric Garcia et Sergio Aguero ont déjà quitté Manchester City pour un transfert gratuit, tandis que les Néerlandais Georginio Wijnaldum et Memphis Depay pourraient faire de même en quittant Liverpool et Lyon respectivement.