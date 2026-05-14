Un joueur du PSV exprime sa frustration : « Je mérite plus de reconnaissance »

Dans une interview accordée à Voetbal International, l’ailier de 24 ans Couhaib Driouech affirme son désir d’obtenir davantage de temps de jeu la saison prochaine.

Le club a remporté son 27^e titre de champion cette saison, et si l’année a été riche en moments forts, l’attaquant marocain a principalement occupé un rôle de remplaçant.

Le remplaçant revient sur une saison en dents de scie : « Il y a eu beaucoup de moments forts, surtout en Ligue des champions. Mais aussi des périodes plus difficiles, où j’étais en colère ou déçu. C’est le jeu. Franchement, j’en attendais davantage. »

Il affirme qu’il aurait aimé jouer plus souvent : « Je dois gérer ces situations et ça n’a pas toujours été facile, même si je pense m’être toujours comporté de manière professionnelle envers le club et avoir tout donné à l’entraînement. Au final, on ne s’en prend qu’à soi-même si on se relâche. »

Interrogé sur un éventuel sentiment d’être sous-évalué au sein du club, il répond : « Je pense mériter mieux, être davantage reconnu. Trois buts et deux passes décisives en six matches de Ligue des champions, ce n’est pas anodin. Une meilleure reconnaissance passe aussi par le temps de jeu. Mais, au bout du compte, je dois simplement être bon, être encore meilleur. Le reste suivra naturellement. »

Il fixe un objectif clair pour la saison à venir : « Je veux jouer, quoi qu’il arrive. Si c’est ici, tant mieux. Sinon, je devrai chercher ailleurs. J’ai conscience de mes capacités et j’ai très envie de les montrer. Si ce n’est pas ici, ce sera ailleurs, mais je n’aurai pas peur de relever un nouveau défi. »

Recruté en 2024 pour 3,5 millions d’euros en provenance de l’Excelsior, Driouech est sous contrat avec le club jusqu’en milieu d’année 2029.