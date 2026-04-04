Un joueur du PSV exprime clairement son souhait de partir en direct devant les caméras d'ESPN

Le PSV doit sérieusement s'attendre à un exode massif au sein de son effectif cet été. Non seulement certains piliers envisagent une nouvelle aventure, mais Niek Schiks évoque lui aussi sur ESPN « un départ vers d'autres horizons ».

Le gardien de but de 22 ans vient de connaître une belle période. En l'absence de Matej Kovár et Nick Olij, il a fait ses débuts en équipe première et a également été appelé en sélection nationale junior lors de la dernière trêve internationale. « C'est formidable, car accumuler du temps de jeu est essentiel pour mon développement. »

Malgré la bonne impression laissée par Schiks en Eredivisie, le PSV devra s’asseoir à la table des négociations avec lui dans les prochains temps pour discuter de son avenir à Eindhoven. « Ce sont des discussions que nous devons avoir », déclare le talentueux gardien, qui se montre également réaliste.

« Les perspectives au PSV ne seront peut-être pas là la saison prochaine, il faut donc envisager un changement ailleurs. Dans l’idéal, ce sera probablement un prêt. Je ne sais toutefois pas encore comment ni quoi, ces discussions sont encore à venir. »

« Je dois passer à un niveau où je pourrai continuer à progresser », poursuit Schiks, qui, compte tenu de l’expérience acquise en Keuken Kampioen Divisie, évoque trois options. « Une équipe qui lutte pour la promotion en KKD, un club de l’Eredivisie, ou un passage temporaire à l’étranger. »

Schiks dispose d’un contrat au PSV qui expire l’été prochain, mais il n’a toujours pas écarté l’idée d’une percée définitive à Eindhoven. « Non, nous nous sommes dit mutuellement que nous voyions encore un avenir pour moi. »

« Le PSV l’a dit clairement, donc mon objectif reste de devenir gardien de but de l’équipe première du PSV. Au final, on se penche aussi sur son propre développement et on se demande : quel est le meilleur plan pour moi ? L’objectif final, c’est l’équipe première du PSV, donc on va tout donner pour y arriver. »