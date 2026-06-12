Selon l'Eindhovens Dagblad, qui rapporte l'information vendredi soir, Ryan Flamingo envisage un transfert. Âgé de 23 ans, le défenseur estimerait qu'il est temps pour lui de tenter l'aventure à l'étranger. Le PSV réclame toutefois vingt millions d'euros pour le joueur.

« Flamingo se sent bien au PSV, mais il estime qu’un départ cet été serait l’option idéale pour poursuivre sa progression », analyse le quotidien. Selon l’ED, le club néerlandais ne peut toutefois pas se permettre de le laisser partir si facilement, car il conserve une valeur marchande considérable.

Sous contrat jusqu’en 2029, il est valorisé environ 14 millions d’euros, un montant qui contraint les prétendants à un effort financier.

Selon l’ED, le club d’Eindhoven exige une somme supérieure à vingt millions d’euros pour Flamingo. Pour l’instant, PSV n’a reçu aucune offre, bien que le défenseur ait suscité l’intérêt de plusieurs clubs cette saison, dont le VfL Wolfsburg.

Avec Yarek Gasiorowski et Armando Obispo, le jeune défenseur conserve une grande valeur pour le club : ce trio constitue le seul groupe de défenseurs centraux expérimentés en Ligue des champions et dans la course au titre.

Malgré un temps de jeu limité cette saison, la direction Eindhoven est très satisfaite de son défenseur. Après le départ de Jerdy Schouten, il a davantage joué et a laissé une bonne impression.

Flamingo devrait donc continuer à jouer régulièrement avec le PSV dans les semaines à venir. Bien qu’il soit ouvert à un transfert, l’Eindhovens Dagblad assure qu’il reste pleinement engagé envers le club.