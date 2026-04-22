Un joueur du NEC prolonge son contrat après une « période difficile » : « C'est d'autant plus agréable »

Le NEC a officialisé la prolongation du contrat de l’ailier gauche Kevin Kers, 20 ans, formé au club. Le joueur néerlandais, né en France, est désormais lié au club jusqu’en juin 2027, avec une option pour une saison supplémentaire.

Arrivé à la DFDS - NEC Voetbalacademie à l’âge de douze ans, ce Néerlandais né en France évolue cette saison avec les moins de 21 ans tout en ayant déjà goûté à la Eredivisie.

En début d’année, l’entraîneur Dick Schreuder lui a offert ses débuts avec le groupe professionnel. Le 24 janvier, l’attaquant est entré en jeu à un quart d’heure de la fin contre le PEC Zwolle, battu 2-1.

« Kevin démontre chaque semaine sa valeur ajoutée chez les moins de 21 ans et s’entraîne déjà régulièrement avec notre équipe première », déclare Carlos Aalbers, directeur des affaires joueurs, sur les canaux du club. « C’est maintenant à lui de poursuivre sur cette lancée, afin que nous puissions le voir plus souvent au Goffertstadion. »

Le joueur se réjouit de cette prolongation : « Ce nouveau contrat me donne confiance. Je peux maintenant m’investir pleinement sur de nouvelles bases. Les dernières années ont été faites de hauts et de bas ; j’ai lutté contre les blessures, je m’en suis sorti, puis elles sont revenues. »

« Ce fut une période assez difficile pour moi et mon entourage, mais elle m’a rendu plus fort. J’ai le sentiment que cela faisait partie de mon parcours. Aujourd’hui, je suis de retour et je savoure d’autant plus d’être ici », a-t-il déclaré.