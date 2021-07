Un joueur de la sélection allemande victime de racisme supposé avant les JO de Tokyo

Les joueurs de la sélection allemande olympique ont quitté le terrain avant la fin du match suite à des propos supposés de racisme contre Torunarigha.

Le match amical de l'équipe olympique allemande contre le Honduras a pris fin samedi lorsque les joueurs ont quitté le terrain en raison d'abus racistes présumés dirigés contre Jordan Torunarigha.

L'équipe de Stefan Kuntz a affronté la nation centraméricaine en préparation des Jeux olympiques de 2020, qui débuteront la semaine prochaine.

Les équipes étaient à égalité à 1-1, l'Allemagne égalisant grâce à un but de Felix Uduokhai, avant que l'incident présumé n'ait lieu.

Que s'est-il passé?

Les joueurs ont quitté le terrain alors qu’il restait encore cinq minutes à jouer. Le compte Twitter de l'équipe de football des Jeux olympiques d'Allemagne a affirmé que les joueurs avaient décidé de partir parce que le défenseur Torunarigha avait été insulté avec des propos à caractère raciste.

"Le match a dû être arrêté cinq minutes avant la fin lorsque le score était de 1-1. Après que notre joueur Jordan Torunarigha ait été insulté à caractère raciste, l'équipe allemande a quitté le terrain ensemble", indique la courte mise à jour.

La DFB a confirmé à Goal et à SPOX que l'insulte présumée avait été faite par l'un des joueurs honduriens.

Il n'y avait pas de spectateurs au match, qui était un match à huis clos joué à Wakayama, au Japon.

S'exprimant après le match, Kuntz a commenté : "Lorsqu'un de nos joueurs est victime d'abus racial, jouer n'est pas une option."

Le Honduras, quant à lui, a également publié une déclaration via les réseaux sociaux, insistant sur le fait que l'incident était un "malentendu".

Ils ont écrit: "Le match s'est terminé à la 87 [minutes] par abandon en raison du fait qu'un joueur allemand a allégué une prétendue insulte raciste de la part de l'équipe nationale hondurienne."

"A ce sujet, la Seleccion Nacional de Honduras exprime que la situation est le résultat d'un malentendu sur le terrain."

Torunarigha a malheureusement dû subir des abus racistes dans le passé. En février de l'année dernière, le défenseur du Hertha Berlin a été pris pour cible par les fans de Schalke lors d'une rencontre de la Coupe d’Allemagne, la Bundesliga ayant ensuite été condamnée à une amende de 50 000 € pour l'incident par la DFB.

Le racisme dans le football a été un problème majeur cet été.

Trois joueurs anglais, Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka, ont tous été victimes d'abus racistes sur les réseaux sociaux après avoir raté leur tir au but lors de la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie.

Chaque joueur a publié une déclaration sur les réseaux sociaux au cours de la semaine de laquelle ils se sont prononcés contre la discrimination.

"Il n'y a pas de place pour le racisme ou la haine de quelque nature que ce soit dans le football ou dans n'importe quel domaine de la société et pour la majorité des personnes qui se rassemblent pour interpeller les personnes qui envoient ces messages, en prenant des mesures et en signalant ces commentaires à la police et en conduisant dissiper la haine en étant gentils les uns envers les autres, nous gagnerons", a écrit Saka.

Comme Saka, Rashford a admis qu'il s'attendait à recevoir des messages et des commentaires racistes après son raté, déclarant: "J’ai grandi dans un sport où je m'attends à lire des choses écrites sur moi-même."

"Que ce soit la couleur de ma peau, l'endroit où j'ai grandi ou, plus récemment, la façon dont je décide de passer mon temps en dehors du terrain, on peut critiquer ma performance toute la journée, mais je ne m'excuserai jamais pour qui je suis et d'où je viens."

Le racisme sur les réseaux sociaux a été un problème récurrent tout au long de l'année dernière, de nombreux joueurs soulignant les abus qu'ils ont subis, ce qui a incité le football anglais à boycotter Twitter, Facebook et Instagram pour tenter de les forcer à s'attaquer au problème.