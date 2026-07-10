Le Dr Abdullah Jalal, président du conseil d’administration du club irakien de Dohuk, a confirmé que le milieu de terrain Peter Korkis, également international irakien, a trouvé un accord définitif avec le club égyptien Al-Ahly. Le joueur portera les couleurs de la « Forteresse rouge » dès la saison prochaine.

Selon le quotidien émirati Al-Khaleej, Jalal a confirmé que le joueur a trouvé un accord financier « satisfaisant » avec le club égyptien, précisant qu’il revêtira le maillot du « Club du siècle africain » dès la prochaine campagne, à l’issue de plusieurs mois de discussions.

Le président du conseil d’administration a rappelé que le club du Caire suivait le joueur depuis la saison dernière, et que les deux parties ont finalement trouvé un accord officiel, mettant fin à un dossier de transfert qui avait suscité beaucoup d’attention ces derniers temps.

Il a par ailleurs souligné que le championnat égyptien, l’un des plus compétitifs du monde arabe, offrira à l’international irakien une tribune idéale pour élever son niveau et enrichir son expérience.

Des sources proches du joueur avaient déjà indiqué l’intérêt prononcé de l’Al-Ahly, prêt à débourser une somme importante pour s’attacher ses services, avant que Dohuk ne valide définitivement le dossier.

Korkis, l’une des plus grandes stars du football irakien, devrait apporter une valeur ajoutée significative aux rangs de l’Al-Ahly lors des compétitions nationales et continentales la saison prochaine.