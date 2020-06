Un jeune de 16 ans passe pro à l’OM

Ugo Bertelli, un talentueux milieu de terrain des équipes jeunes de l’OM, vient de parapher son 1er contrat pro avec l’équipe phocéenne.

L’ continue d’assurer son avenir en faisant promouvoir les jeunes de son centre de formation. En l’espace de quelques jours, le club phocéen a intégré cinq nouveaux éléments parmi les pros. Le dernier en date est Ugo Bertelli, un milieu de terrain d’à peine 16 ans.

Bertelli, dont on dit le plus grand bien du côté de Marseille, a signé un bail de trois ans. Un deal qui récompense ses progrès et qui le booste en vue d’autres accomplissements dans le futur.

Après avoir intégré le groupe professionnel pour la première fois cette saison, 𝗨𝗴𝗼 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶, milieu international U17 🇫🇷 signe également un contrat pro avec l'OM, BRAVO 👏⚪️🔵 #DroitAuBut — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 12, 2020

Richecard Richard, Nassim Ahmed, Jores Rahou et Cheick Souaré sont les autres pépites du club à avoir paraphé des contrats professionnels. Ils espèrent tous pouvoir effectuer leurs débuts au plus haut niveau dès la saison prochaine, sous la direction d’André Vilals-Boas.

Durant la précédente campagne de championnat, cinq joueurs formés au club ont été utilisés par le coach portugais, en l’occurrence Maxime Lopez (23 matches), Lucas Perrin (4), Boubacar Kamara (24), Marley Aké (9) et Florian Chabrolle (1).