Un imprévu vient bouleverser les plans de l'Argentine face aux Pharaons

L'équipe d'Argentine affrontera l'Égypte mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon la chaîne TyC Sports, la sélection albiceleste a connu un contretemps : le décollage de l’avion transportant la délégation de Miami à Atlanta a été retardé de plus de quinze minutes en raison de fortes pluies et d’un orage.

Le vol, d’une durée prévue d’une heure et 40 minutes, a décollé avec plus de 15 minutes de retard sur l’horaire prévu, perturbant ainsi le programme de la sélection argentine, arrivée à Atlanta plus tard que prévu.

Une fois l’appareil posé, les joueurs ont rejoint l’hôtel, situé à une demi-heure de route, et n’ont finalement pris possession de leurs chambres qu’aux alentours de minuit, heure argentine.

Ce contretemps pourrait contraindre le staff technique des « Tango », emmené par Lionel Scaloni, à ajuster son programme ; la séance d’entraînement pourrait ainsi être décalée afin d’accorder davantage de repos aux joueurs.