Un grand coach italien dézingue Kalidou Koulibaly

Le défenseur sénégalais de Chelsea, Kalidou Koulibaly, a été fortement critiqué par un technicien italien de renom.

L'ancien entraîneur de l'AC Milan et de la Juventus, Fabio Capello, a remis en question la situation de Kalidou Koulibaly à Chelsea.

La recrue estivale de Naples a débuté mercredi soir lors de la victoire en Ligue des Champions contre Milan, ce qui était ses premières minutes sous la direction de Graham Potter.

« Koulibaly est méconnaissable à Chelsea »

Capello a déclaré à Sky Italia : "Avec Chelsea, il n'a pas de personnalité. Quand il a la balle au pied, il hésite. Il ne joue pas vite, il ne fait pas ce qu'il faisait à Naples. Avec Naples, il commandait, il avançait, il frappait de longues passes, maintenant il a le ballon entre les pieds, il ne sait pas à qui le passer et il fait toujours des passes courtes".

"Il me surprend. Je pensais qu'il avait une grande personnalité, qu'il serait très important pour Chelsea et qu'il exploserait tout de suite. Et pourtant, en ce moment, il n'est pas lui-même ", a poursuivi Don Fabio.

Koulibaly a été transféré de Naples pour un montant de 38M€. Il a participé à 7 matches de l’équipe londonienne, mais sans vraiment convaincre pour l’instant.