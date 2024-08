Un Français fonce à la rescousse d'Enzo Fernandez

Wesley Fofana insiste sur le fait que son coéquipier « n'est pas raciste » après que le milieu se soit excusé pour l'affaire du chant raciste.

Fofana a déclaré que son collègue de Chelsea avait simplement besoin de comprendre pourquoi le chant que les joueurs argentins ont entonné à propos des Français après avoir remporté la Copa América était si blessant. Les commentaires du défenseur interviennent deux semaines seulement après qu'il a qualifié le chant de « racisme décomplexé » sur les médias sociaux.

Fernandez a rejoint ses coéquipiers de Chelsea lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis lundi et a immédiatement commencé à clarifier la situation. Selon le Daily Mail, le joueur de 23 ans a présenté ses excuses lors d'une réunion d'équipe et s'est engagé à contribuer à une organisation caritative de lutte contre la discrimination.

Fernandez s'est excusé

« Enzo est de retour et je suis heureux », a déclaré Fofana. « Nous avons parlé ensemble. Je lui ai expliqué pourquoi je n'aimais pas la vidéo. Il a expliqué. Il s'est excusé parce qu'il ne voulait pas blesser les fans français ou qui que ce soit. Il ne comprenait pas ce qu'il chantait.

« Et je lui fais confiance. Parce que je le connais. Je connais Enzo. Il n'est pas raciste. C'est juste que la vidéo est mauvaise. Ce n'est pas seulement Enzo. C'est l'équipe argentine. Enzo est dans la vidéo, mais s'il avait été d'un autre pays, j'aurais posté la même chose. C'est sûr que c'était une grosse histoire parce que nous jouons dans la même équipe.

« Mais maintenant que c'est fait, c'est bien. Je suis heureux de cette situation parce qu'il me comprend, je le comprends, il s'est excusé, je lui fais confiance et c'est le plus important. Enzo est un grand joueur en Argentine. J'espère que cela l'a un peu éduqué, parce que c'est sûr que c'est une culture différente ».