Un flop de Manchester United vers la Liga

Manchester United a conclu un accord avec Gérone pour Donny van de Beek

Le milieu de terrain néerlandais mettant fin à une période compliquée de quatre ans à Old Trafford, avec des prêts à Everton et à l'Eintracht Francfort.

Le joueur de 27 ans arrivera à Gérone pour seulement 500 000 euros, mais cette somme pourrait atteindre 4 à 5 millions d'euros si les conditions sont remplies, rapporte Fabrizio Romano. Des objectifs plus difficiles à atteindre pourraient permettre à Manchester United de toucher 10 millions d'euros supplémentaires, ce qui porterait le montant total à un maximum de 15 millions d'euros.

Van de Beek l'utilisera probablement pour pallier les absences de Pablo Torre et d'Aleix Garcia, même s'il est probable que Michel Sanchez l'utilise plus en avant. Il s'agira toutefois d'un travail de réhabilitation pour Michel, qui n'a joué que 378 minutes l'année dernière. United a recruté van de Beek pour 39 millions d'euros en 2020 en provenance de l'Ajax, et ils feront au moins une perte de 62 %, et au plus une perte de 99,7 % sur le Néerlandais, qui n'a pas fait grand-chose pendant son séjour pour compenser cela.

Girona a également confirmé la signature de l'ancien adolescent de l'Ajax Gabriel Misehouy pour un contrat de quatre ans. Le jeune homme de 18 ans a évolué au milieu de terrain dans différents rôles, ainsi que sur le côté, et a marqué sept buts et donné trois passes décisives pour Jong Ajax la saison dernière.